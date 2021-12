Les flux routiers vers la Belgique davantage contrôlés

La Colonel Anne Fougerat, commandant du groupement départemental de la gendarmerie, a présenté au ministre de l’Intérieur, le dispositif de contrôle des flux routiers et autoroutiers mis en place en Seine-et-Marne.

L’opération couvre les autoroutes A4, A5, et A6 où 90 gendarmes sont mobilisés 24h sur 24.

Les gendarmes ont contrôlé 2 400 véhicules depuis les attentats de Bruxelles, en ont fouillé 1 400 et ont réalisé 31 interpellations.

Ce type d'opération vise à contrôler les identités des conducteurs et à déceler les infractions liées au transport d’armes, et de munitions, aux stupéfiants et au vol et recel.

L'engagement au quotidien des équipes de police et de gendarmerie a été salué par le ministre de l'Intérieur, qui a pu échanger autour d'un café avec l'ensemble des forces, avant de repartir en direction de Reims.