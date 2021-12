Plus de 80 personnes à la Journée de prévention du FFB 77

Chaque année, depuis 2010, la Journée de la Prévention rappelle l'importance de la prévention des risques professionnels et sensibilise les salariés sur les chantiers en leur apportant conseils et bonnes pratiques. La reprise se confirmant et les recrutements repartant à la hausse, la journée de prévention s'est orientée vers le thème de «l'accueil du salarié sur le chantier et à son poste de travail».

Que les nouveaux arrivants soient jeunes ou moins jeunes, expérimentés ou non, apprentis, issus d'autres entreprises, intérimaires, ils sont tous confrontés aux mêmes difficultés : assimiler de nouvelles règles et appréhender un nouvel environnement de travail.

Portée par la Fédération Française du Bâtiment et ses partenaires, l'OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics), le SIST BTP de Seine-et-Marne (Service interentreprises de santé au travail du bâtiment et des travaux publics) et la CRAMIF (Caisse Régionale de l'assurance maladie), cette opération était destinée aux salariés, aux chefs d'entreprise et aux jeunes en apprentissage.

C'est la SNIE qui a été choisie pour accueillir l'événement, entreprise dotée d'une véritable culture prévention qui a été récompensée pour son action ciblée sur le « bien-être de ses salariés », en octobre 2017 aux Victoires de la prévention de l'OPPBTP. Une convention pour l'accueil du salarié dans le BTP a également été signée à cette occasion entre le BTP 77, la CRAMIF et le SIST BTP Seine-et-Marne.