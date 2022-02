Plus de 50 postes à pourvoir en Île-de-France chez Ingérop

Afin de soutenir son développement, Ingerop lance une importante campagne de recrutement. Plus de 50 postes en CDI sont ainsi proposés en Île-de-France. Basée à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), cette entreprise offre de réelles opportunités de carrière près de chez soi, en études ou en travaux. Elle est présente dans l’ensemble des métiers de la construction et décline ses actions autour de sept activités (bâtiment, eau, énergie, industrie, infrastructure et mobilité, transport et ville). Ingérop Île-de-France accompagne notamment des projets ambitieux et innovants (chantiers du Grand Paris, Hôpital Grand Paris Nord…). Pour les gérer et/ou les accompagner, le groupe recherche de nombreuses compétences pour des fonctions techniques (chefs de projet, chargés d’études…) et support (RH, communication, finances…).