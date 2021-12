Plus de 50 000 panneaux solaires près de Moussy-le-Neuf et Mauregard ?

C'est sur un site de 42 hectares, abritant une ancienne décharge et une ferme abandonnée, entre la Seine-et-Marne et le Val-d'Oise, que 51 831 panneaux solaires pourraient être implantés. Mais pour que ce projet se concrétise, une enquête publique est nécessaire. Elle va durer un mois. La plus grande partie du terrain se trouve dans le Val-d'Oise, mais les deux maires seine-et-marnais ont déjà donné leur accord, afin que ce site soit valorisé.

Si le projet aboutit, la production annuelle attendue pourrait alors couvrir les besoins en électricité d'une population de près de 11 000 personnes. Mais l'enquête publique va devoir également se pencher sur la faune et la flore présentes dans cet espace. Certaines espèces sont, en effet, protégées, notamment des plantes rares et des oiseaux. Premier élément de réponse vers le 20 décembre avec les conclusions de l'enquête publique.