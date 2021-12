Plus de 5 000 personnes au Ferté Jazz Festival

Avec plus de 15 concerts en trois jours (dont deux jours affichant complet), une soirée du jeudi soir dédiée à la musique locale, mais aussi de nombreuses actions en direction des publics scolaires et associatifs, c'est plus de 5 000 personnes qui ont assisté au Ferté Jazz Festival. Cette nouvelle édition s'est tenue les 25, 26 et 27 juin à La Ferté-sous-Jouarre. Les organisateurs donnent d'ores et déjà rendez-vous aux spectateurs les 24, 25 et 26 juin 2022 pour une 11e édition.