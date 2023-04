Plus de 300 promesses d’embauche au forum “Place à l’emploi”

Forte de plus de 90 entreprises présentes à Coupvray le 30 mars, cette nouvelle édition était axée autour de la fidélisation des talents au sein du territoire de Val d’Europe.Plus de 300 postes, essentiellement locaux, ont fait l’objet d’une promesse d’embauche et vont offrir des opportunités professionnelles aux candidats retenus.

Initié par Val d’Europe Attractivité, ce forum a bénéficié d’un ciblage des profils plus affiné mené par le co-organisateur Pôle emploi, permettant ainsi d’atteindre un meilleur taux de recrutement. Pôle emploi a d’ailleurs enregistré une croissance de 194 % d’offres d’emploi sur les douze derniers mois grâce au dynamisme économique local.

Cette édition 2023 a notamment accueilli une table ronde réunissant les directeurs des ressources humaines (DRH) d’acteurs économiques de référence (Crédit Agricole Brie-Picardie, Disneyland Paris, McDonald’s France et Transdev Île-de-France). Ces intervenants ont été unanimes : la génération Z (les natifs de 1997 à 2010) n’envisage pas d’effectuer l’intégralité de sa carrière au sein de la même entreprise et apporte une attention toute particulière à la flexibilité professionnelle. Dans cette perspective, les entreprises ont un rôle capital à jouer, d’autant que la crise sanitaire a démocratisé le télétravail, dispositif devenu un prérequis pour les recruteurs.

Développer l’alternance

Ces échanges ont aussi permis d’apprendre qu’un nombre croissant d’entreprises font le pari de solutions “emploi-logement“. La mise à disposition de logements pour les futurs salariés étoffe, en effet, l’offre.

Par ailleurs, il a été observé que les jeunes en formation recherchent massivement des parcours professionnalisants. Dans cette optique, Val d’Europe entend développer l’alternance, afin de créer un véritable lien entre jeunes talents et entreprises. Ce type de formation se conclut d’ailleurs souvent par un emploi pérenne.

« Dans un contexte de mise en tension de filières telles que l’hôtellerie et la restauration, premier employeur sur le territoire de Val d’Europe, les acteurs économiques démontrent leur capacité à revisiter leurs approches pour proposer des postes conformes aux nouvelles attentes. Cette dynamique bénéficie également au territoire en termes de développement, puisque la plupart des nouveaux actifs deviennent généralement des primo-accédants », explique Philippe Descrouet, président de Val d’Europe Agglomération.