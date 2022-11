Plus de 30 000 postes à pourvoir au Salon des services à la personne

D’ici 2032, 800 000 emplois devront être pourvus dans ce secteur des services à la personne en raison notamment de 600 000 départs à la retraite.200 000 postes devront être également créés en raison du vieillissement de la population.

Une bonne raison pour se rendre à la 16e éditions du Salon des services à lapersonne, qui se tient au Paris Expo de la porte de Versailles, à Paris, les 29 et 30 novembre, et qui va proposer 32 883 postes au total. Outre ces offres d’emploi et des jobs dating, une aide à la création de CV, des sessions de coaching, un escape-game et de la réalité virtuelle pour découvrir les métiers et les formations de ce secteur seront également au programme. Réseaux d’entreprises et associatifs, acteurs de l’emploi direct, Pôle emploi et organismes de formation seront aussi mobilisés.

Tous les métiers représentés

Les postes d’auxiliaire de vie, d’aide-soignante, d’aide-ménagère, d’auxiliaire de vie sociale ou parentale, d’aide à domicile, d’assistante maternelle, de garde d’enfants, de livreur de repas, de jardinier, de laveur de vitre, de responsable de secteur, de directeur d’agence et d’animateur pédagogique sont les plus recherchés.

A noter que la 10e édition de “Silver Economy Expo” est également organisée au même endroit et au même moment pour mieux préparer la société du vieillissement et de la longévité. Cet autre rassemblement professionnel est consacré aux services et aux technologies dédiés aux seniors et aux aidants.

www.salon-services-personne.com.