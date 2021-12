Pleins feux sur les minis-entrepreneurs

C’est la 7e année consécutive que se déroule ce salon pour la plus grande joie des élèves. Ces derniers ont suivi durant l’année scolaire toutes les étapes de la création d’une entreprise, accompagnés par l’association Entreprendre pour Apprendre, leurs professeurs et des entrepreneurs.

Les projets les plus originaux, créatifs ou encore innovants ont été récompensés par Geneviève Sert, vice-présidente en charge des collèges et de l’enseignement, ainsi qu’Arnaud de Belenet, vice-président en charge du développement économique et président de Seine-et-Marne Développement (organisateur du salon), présents pour décerner les prix aux lauréats.



Prix de la présentation :

Catégorie collèges : FUNKEY’S (porte-clés couteaux suisse) - Collège Gérard Philipe à Villeparisis

Catégorie post 3e : K'NET & CO (création d'objets -cannettes recyclées) - Lycée professionnel Baudelaire à Meaux

Prix de l’originalité :

Catégorie collèges : IDENTI’CABLE (identificateur de câbles) - Collège Condorcet à Pontault-Combault

Catégorie post 3e : SOL’ANIM (animations en maison de retraite) - Lycée Clément Ader à Tournan-en-Brie



Prix « Coup de cœur du jury » :

Catégorie collèges : PLANTA'CANETTE (plantes aromatiques) - Collège George Sand à Mouroux

Catégorie post 3e : STUDENTS CHALLENGERS CORPORATE (écharpes pour diplômés) - Lycée Flora Tristan à Montereau-Fault-Yonne



Grand Prix départemental :

Catégorie collèges : FING’S-ART (Finger Book) - Collège de l’Europe à Chelles

Catégorie post 3e : BUILD YOURSELF (coaching) - UTEC à Emerainville

Prix spécial « Makers 3D » :BOX INDUSTRI (Security Box) - Collège Nicolas Tronchon à Saint-Soupplets