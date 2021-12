Pleins feux sur les mini-entrepreneurs

Afin de valoriser le travail des mini-entrepreneurs et de promouvoir la création d'entreprise auprès des jeunes, le Département organise ce salon avec Seine-et-Marne Développement depuis 2010.

Il est d'ailleurs très fier d'être le département francilien le plus dynamique dans ce dispositif. Plusieurs de ses mini-entreprises se sont ainsi distinguées lors des précédentes éditions au championnat national et même européen !

Nouveauté 2017 : un nouveau prix interactif sera décerné, un prix "coup de cœur" pour la mini-entreprise qui aura recueilli le plus de votes de visiteurs et participants via une application téléchargeable le jour du salon (application développée par l'association "Entreprendre pour apprendre").