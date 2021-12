Plein feu sur la chasse

Le site naturel de 70 hectares vous sera accessible toute la journée à partir de 9 heures.

Une occasion unique de rencontrer les acteurs de la faune sauvage et des milieux aquatiques à travers des initiations (tir à la carabine de chasse, à la carabine de jardin, et à l'arc) et des expositions (art cynégétique, peinture, sculpture, taxidermie, trophées et de mues de grand gibier).

Il y aura aussi de nombreuses animations : artisanat local et marché de produits régionaux ; chasse médiévale ; couteliers et facteur d'arc ; découverte du site en quad ; démonstration de rapaces ; grand jeu « Suis-moi à la trace » avec de nombreux lots ; groupe de trompes de chasse ; montée à la terrasse d'observation à 22 m ; pêche à la ligne.