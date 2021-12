Planète Ener-J, spécialiste de l'isolation bio

Chanvre, lin et coton. Pour Planète Ener-J et son fondateur Olivier Jeanson, c'est le tiercé gagnant. Le top des matériaux naturels isolants d'origine végétale. Cette alliance inédite de fibres de chanvre, coton et lin offre une isolation thermo-acoustique exceptionnelle. Le jeune directeur de l'entreprise seine-et-marnaise a baptisé ce produit phare « Biofib Trio ». Hygrorégulateur, celui-ci permet ainsi aux bâtiments anciens de respirer et d'être ventilés. Bref, Planète Ener-J promeut une isolation écologique qui ne présente que des avantages : — 40 % sur la facture en hiver et captation de la chaleur en été durant 12 à 14 h. En effet, la restitution de la chaleur s'opère uniquement aux heures fraîches, c'est-à-dire la nuit. Avec un tel isolant, la climatisation n'est plus d'aucune utilité.

Cerise sur le gâteau, le chanvre étant pauvre en THC (Tétrahydrocannabinol), ce matériau n'a pas besoin de traitement et certains parasites (mites, termites ou rongeurs) ne l'affectionnent guère. On est donc bien loin des laines de roche ou de verre, dont la production mobilise de grandes quantités d'énergie et nécessite des températures extrêmes (entre 1 200° et 1 600°). En dehors du « Biofib Trio », Olivier Jeanson associe également d'autres matériaux pour des résultats tout aussi probants. Ainsi, le chanvre et la ouate constituent un mix très efficace sur le plan de l'isolation phonique. Même chose pour la fibre de bois et la ouate de cellulose utilisées pour isoler les combles perdus ou bien encore le liège pour l'isolation phonique des sols. Saine et 100 % naturelle, cette isolation a cependant un prix, de 15 à 20 % plus cher que les matériaux traditionnels et avec une pose réclamant davantage de savoir-faire technique.

Bardée de certifications (Qualibat, RGE et Acermi) et en pleine phase de développement, cette PME artisanale (une dizaine de salariés) est tout terrain, capable d'intervenir aussi bien sur de la construction neuve, de la rénovation ou bien sur un renforcement de l'isolation. Aujourd'hui, sa principale ambition est d'aider les Français à relever le défi de la transition énergétique et écologique en matière d'habitat. Le succès est d'ailleurs déjà au rendez-vous. En 2020, la société de Quincy-Voisins s'est vue décerner le trophée Coup de cœur du jury au Ener-J meeting de Paris. Une distinction venue récompenser son programme baptisé « Bio'Rénov », qui allie offre globale et matériaux biosourcés.