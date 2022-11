Plan Viabilité hivernale : les agriculteurs en renfort

Activé à partir de la fin de ce mois de novembre jusqu’au 21 mars 2023, le plan Viabilité hivernale contient une convention de partenariat signée entre le conseil départemental de Seine-et-Marne et la Fédération départementale des syndicats d’exploitants de Seine-et-Marne (FDSEA 77). Cette convention (qui s’appuie sur la loi d’orientation agricole de 1999) stipule que les agriculteurs peuvent apporter leur concours aux communes, intercommunalités et au Département pour assurer l’éventuel déneigement des routes durant l’hiver.

Dans le cas d’une situation météorologique exceptionnelle, les exploitants agricoles pourront ainsi intervenir et se muer en collaborateurs occasionnels du service public du déneigement des routes. Les assurances couvriront ce type d’intervention.

C’est le réseau routier départemental de désenclavement (N3d), représentant 1 129 kilomètres, qui est concerné par cette collaboration. L’objectif de ce rapprochement entre la collectivité territoriale et le monde agricole est de permettre à chaque commune d’être reliée plus rapidement au réseau traité de façon prioritaire.

21 lames de déneigement disponibles

L’an passé, 32 exploitants agricoles ont prêté leur concours à ce dispositif, qui constitue un filet de sécurité supplémentaire, surtout en zone rurale. C’est également un partenariat vertueux en termes de dépenses publiques. A noter également que l’intervention de l’agriculteur est rémunérée sous la forme d’une indemnisation pour service rendu à la collectivité. Celle-ci est calculée sur la base du temps réel d’utilisation du matériel.

Cette année, la nouveauté va résider dans la mise à disposition par le Département de lames de déneigement. Au total, 21 lames seront disponibles et installées sur les tracteurs en cas de chutes abondantes de neige.

« Ce partenariat doit permettre de couvrir au maximum le réseauroutier départemental de désenclavement de notre territoire. Avec la FDSEA 77, notre but est de résorber les zones blanches », souligne Olivier Lavenka,maire (LR) de Provins et vice-président du Département en charge notamment des routes et de l’agriculture. Les volontaires sont surtout recherchés en Brie centrale et dans l’est de la Seine-et-Marne.