Plan « Relance Industrie » : la Région soutient 16 entreprises seine-et-marnaises

Modernisation des outils de production, relocalisation d'activités, création de nouvelles unités, diversification et optimisation de la chaîne de valeur : tels sont les objectifs du nouveau coup de pouce de la Région Île-de-France en faveur des industries franciliennes. Après un premier plan d'urgence sanitaire de 15 millions d'euros (masques, blouses, tests, gels…) au printemps dernier, la collectivité territoriale poursuit son effort dans le cadre d'un plan baptisé « Relance Industrie ». Cette fois-ci, l'enveloppe s'élève à 42, 5 millions d'euros.

Sur les 285 entreprises, qui avaient répondu à l'appel d'offre lancé en juillet dernier, 75 ont été retenues. Chacune d'elles sera verra octroyer une aide de 800 000 euros maximum. La liste des lauréats compte 16 entreprises implantées en Seine-et-Marne*. La Région a rappelé que ces aides étaient conditionnées au maintien ou au développement de l'emploi avec l'ambition de créer 6 000 emplois d'ici trois ans. Un nouvel appel à projets sera lancé début 2021.

*ADR (aéronautique, médical, Thomery), AM Group (aéronautique, Meaux), Ateliers Babouot (reliure papier, Lagny-sur-Marne), Aquaprox (traitement de l'eau, Le Mée-sur-Seine), Cybermétal (bâtiment, Yebles), Exxelia (composants passifs, Chanteloup-en-Brie), Lachant Spring 77 (automobile et aéronautique, La Grande Paroisse), Otico (Pneumatiques, Chalmaison), Paillard (automobile, Vaux-le-Pénil), Promistel Industries (électronique, La Chapelle-la-Reine), Roeser (bois, Crécy-la-Chapelle), Sauermann (qualité de l'air, Chevry-Cossigny), SB Graphic (imprimerie, Mitry-Mory), SFIT (informatique, Pontault-Combault), Trans Glaces Verres (verre, Brie-Comte-Robert) You Industrie (mécanique, Ozoir-la-Ferrières).