Plan climat : l'Orée de la Brie donne rendez-vous le 7 avril

Regroupant les communes de Brie-Comte-Robert, Servon, Varennes-Jarcy et de Chevry-Cossigny, cette intercommunalité propose, en effet, à ses 26 587 habitants d'élaborer un “Plan climat”. L'objectif de ce projet participatif est de définir des actions concrètes et efficaces. Un diagnostic carbone du territoire a été déjà réalisé : il sera rendu public le 7 avril (à partir de 19h), à l'occasion d'une rencontre citoyenne organisée en ligne. Les habitants et les acteurs intéressés travailleront ensuite, via des ateliers numériques et physiques, pour définir les actions concrètes à mettre en place au cours des six prochaines années.

Renseignements :

www.loreedelabrie.fr