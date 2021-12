Plaines et Monts et de France : le centre intercommunal de santé a ouvert

Conçu avec l'objectif de proposer un accès de proximité et une médecine de qualité dans un territoire en carence de professionnels, ce centre intercommunal de santé (CIS) implanté à Fresnes-sur-Marne reçoit tous les patients, sans distinction, pour des actes de médecine générale, de soins infirmiers et de prévention vaccinale.

Composée, dans un premier temps, de 2 médecins généralistes et d'une infirmière, l'équipe médicale prend en compte l'ensemble des problèmes de santé en développant une approche individuelle du patient et assure la coordination du parcours de soins. La CCPMF a fait le choix de salarier directement les médecins recrutés pour gagner en attractivité. A l'accueil, un personnel spécifique est dédié aux démarches et aux prises en charge. Les patients privés de médecin traitant, faute de professionnels dans le secteur, pourront désormais bénéficier d'un suivi adéquat.

Selon la communauté de communes, huit antennes ouvriront au fil des mois dans d'autres communes de la CCPMF. Elle seront dotées de nouveau services afin de compléter l'offre de soin (gynécologie, pédiatrie, dermatologie...).

L'ouverture du CIS, au départ prévue pour le mois d'avril dernier, a finalement été reportée en raison de la crise du Covid-19. Il s'agit d'une première pour un centre de santé bâti à cette échelle en Seine-et-Marne. Deux autres médecins généralistes sont attendus pour venir compléter cette offre.



Consultations sur rendez-vous au 01 60 35 31 42.

68 rue de l'Ourcq à Fresnes sur-Marne.

Horaires : du lundi au vendredi : 8h30-12h30/13h30-19h30

samedi : 8h45-13h15.