Place aux petits archéologues au musée de préhistoire d'Ïle-de-France

Qui n'a jamais rêvé d'être un archéologue ? Les enfants âgés de 8 à 14 ans vont pouvoir s'essayer aux méthodes employées par les professionnels et découvrir de vrais objets lors de de deux ateliers.

Objectif : fouiller un campement de chasseurs, comme il en existait de nombreux en Seine-et-Marne durant la préhistoire. Encadrés par des médiateurs du musée, les apprentis archéologues pourront donc découvrir de véritables techniques utilisées lors de l'étude d'un site archéologique. Ils chercheront des objets issus de la collection du musée. Seul le cadre du chantier de fouilles est factice !

Infos pratiques



Jeudi 3 et vendredi 4 janvier de 10h30 à 12h15 . Pour les enfants de 8 à 14 ans. Sur réservation au 01 64 78 54 80. Tarif : 2 €.

Tous les jours sauf le mercredi matin et le samedi matin de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 . Fermé le 1er janvier. Tarifs : 5 euros (plein), 3 euros (réduit). www.musee-prehistoire-idf.fr