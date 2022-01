Place au défi “Familles à alimentation positive“

Les objectifs de ce défi sont multiples : améliorer ses habitudesalimentairessans se ruiner, consommer plus de fruits et de légumes frais, privilégier les produits locaux, les commerces de proximité et les circuits courts, mais aussi échanger des bons tuyaux avec les autres participants. Cette opération comprendra également plusieurs temps forts comme la visite d’une ferme bio, une conférence consacrée à la nutrition, des cours de cuisine et une initiation au jardinage. Les 20 familles volontaires, qui participeront à ce challenge, auront cinq mois pour suivre l’évolution de leur consommation en produits bio et locaux. La date limite pour les inscriptions a été fixée au 18 février.

Renseignements : transition.ecologique@grandparissud.fr. Tél. :01 64 13 17 22.