Place à la Semaine des services aux familles

Cet événement propose de nombreux rendez-vous et animations afin d'informer les parents et répondre à leurs interrogations quant à leur rôle et leur quotidien. C'est également l'occasion de leur faire connaître les structures d'accompagnement et de soutien à la parentalité. Ces rendez-vous prennent diverses formes : portes ouvertes, conférences, ateliers parents/enfants, temps d'échanges, expositions, spectacles ou encore ciné-débats.

Cette opération est organisée par les partenaires du Schéma Départemental des Services aux Familles de Seine-et-Marne (SDSF 77) : centres sociaux, communautés d'agglomération, Caf, CPAM, CCAS, associations, préfecture de Seine-et-Marne, conseil départemental et Association des maires de Seine-et-Marne.

Renseignements : www.sdsf-semainedesservicesauxfamilles.org