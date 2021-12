Pixinov, une start-up innovante et primée

Âgé de 39 ans et passé par l'école d'ingénieur ESSIE à Paris (promo 2000), Cédric Hemmerlé a commencé dans la téléphonie mobile chez Sagem, puis rejoint en 2005 Cedip Infrared Systems, une PME basée à Croissy-Beaubourg ; une entreprise leader européen des caméras infrarouges. Ingénieur développement, puis responsable d'une équipe de chefs de projets et enfin responsable R&D, Cédric Hemmerlé poursuit cette aventure au sein de Flir Systems, leader mondial qui avait fait l'acquisition de Cedip en 2007.

En 2015, il fonde Pixinov avec deux anciens collègues, Benoît Michel et Thomas Boiteau. Une start-up intégrée à l'incubateur Descartes basé à Champs-sur-Marne et entreprise qui conçoit, développe et commercialise des systèmes embarqués optroniques à haute valeur ajoutée. Ces derniers peuvent être utilisés dans le cadre d'applications sur des robots mobiles ou des drones.

« Il y avait une volonté d'entreprendre chez nous. Je me suis associé avec deux personnes venant de Flir. Je suis content de son développement. Nous sommes bien accompagnées. Nous allons rejoindre d'ici peu la pépinière d'entreprises de Marne-la-Vallée. Nous sommes sur des marchés porteurs », souligne Cédric Hemmerlé.

Une société primée plusieurs fois

Lauréate du 17e concours national d'aide à la création d'entreprise de technologies innovantes organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Bpifrance, Pixinov a également remporté le Prix de l'innovation en Seine-et-Marne décerné par la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métiers et de l'artisanat lors des Prix de la Créativité 2015. Enfin, elle a reçu le 1er prix des Challenges numériques 2015 organisés par Seine-et-Marne Développement.

Des prix qui encouragent Pixinov et son dirigeant à voir plus loin et considérer sereinement le futur. « Les prix ont permis de communiquer, de nous faire connaître et faire de bonnes rencontres. Des rencontres sur le plan du financement mais aussi sur des prospects commerciaux. On compte structurer le développement international et commercial en 2017 », conclut-il.