Pierre Palmade ne va pas en prison, mais reste à l'hôpital

Toujours pas de case prison pour Pierre Palmade. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé, le 14 mars, que l’humoriste ne retournerait pas en détention provisoire en raison de « l'évolution de son état de santé amoindrissant les risques qui avaient fondé la décision de placement en détention provisoire ». En revanche, son placement sous contrôle judiciaire a été maintenu avec « interdiction de quitter l'établissement hospitalier », précise Rémy Heitz, le procureur général de Paris, dans un communiqué.

Placé en détention provisoire le 27 février, l’humoriste n'est jamais physiquement entré en prison, ayant été écroué sur son lit d'hôpital. Le 7 mars, le juge en charge du dossier avait accepté, pour “motif médical“, la demande de mise en liberté formulée par Céline Lasek, l'avocate ducomédien, mais le parquet avait aussitôt fait appel.

Reclus dans une chambre d’hôpital

Le vendredi 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne, à Villiers-en-Bière, tout près de son domicile de Cély-en-Bière, Pierre Palmade, sous l’emprise de cocaïne et de drogues de synthèse, avait provoqué un dramatique accident de la circulation. La voiture qu’il conduisait avait percuté un véhicule arrivant en face. Outre l’humoriste, cet accident avait fait trois blessés graves : un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu le bébé qu'elle attendait. Il avait été mis en examen pour “homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale“.

Haut du formulaireBas du formulaireReclus depuis dans une chambre d'hôpital, au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), Pierre Palmade a été également victime d’un accident vasculaire cérébral le 25 février qui l’a diminué physiquement. Etroitement surveillé par des policiers, il ne peut plus recevoir de visite sans qu'un permis soit délivré par le juge. Concernant l’affaire sur la détention d'images pédopornographiques, aucune charge ne pèse sur lui pour l’instant.

