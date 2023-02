Pierre Palmade en garde à vue à l’hôpital de Melun

Plusieurs informations ont été livrées par le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourles. Le point sur les derniers éléments de l’enquête.

Pierre Palmade interrogé

C’est ce mercredi 15 février, peu avant 14 heures, que l’équipe médicale de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), au chevet de Pierre Palmade depuis son arrivée, a donné son accord pour que celui-ci puisse être interrogé par la police. L’humoriste a donc été transféré à l’hôpital de Melun où il a été aussitôt placé en garde à vue pour une durée de 48 heures dans un cadre médicalisé. Il faut rappeler qu’une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte et confiée au commissariat de Melun. Grièvement blessée dans cette collision, une femme, qui était enceinte depuis plus de six mois, a perdu son enfant. D’où la qualification légale “d’homicide involontaire“ qui doit être validée par une expertise. Dans un communiqué publié le 14 février par sa sœur, l’artiste s’est dit“dévasté” et prêt à assumer “toutes les conséquences de ses actes”. Une deuxième enquête pour “infraction à la législation des stupéfiants” a été ouverte à la demande du parquet de Melun. Elle est menée par la gendarmerie.

Les deux passagers interpellés

C’est grâce à l’exploitation du téléphone portable de Pierre Palmade que les deux fuyards ont pu être identifiés. A bord du véhicule de l’artiste au moment de l’accident et sortis indemnes, ces deux hommes avaient pris la fuite. Ils avaient été filmés par la caméra embarquée dans sa voiture par un automobilistearrivé sur les lieux peu de temps après. Ces deux passagers présumés ont été interpellés ce 15 février. Le premier, un Marocain de 33 ans inconnu de la justice et en situation irrégulière,l’a été dans la matinée à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Il a été placé en garde à vue, ainsi que la femme qui l’hébergeait. Selon une information du “Parisien“, le second fugitif, un Françaisde 34 ans connu pour des délits liés à l’usage de stupéfiants, s’est présenté de lui-même au commissariat de Melun. Sa garde en vue est en cours.

Des blessés toujours hospitalisés

Interrogés par “Le Parisien“, des proches de cette famille d’origine kurde, installée entre le Mée-sur-Seine et Dammarie-les-Lys, ont indiqué que les victimes rentraient du dîner du 40e anniversaire du conducteur de la Renault Mégane. Celui-ci est toujours en réanimation à l’hôpital Beaujon, à Clichy-la-Garenne, ainsi que son fils de 6 ans et dont le visage a été “défiguré”selon l’avocat de la famille, Me Mourad Battikh. Quant à la femme enceinte, âgée de 27 ans, elle est effondrée par la perte de l’enfant qu’elle portait. Une césarienne a dû être pratiquée en urgence.

Le domicile de Palmade “visité“

Lundi 13 février, au soir, des individus ont pénétré par effraction dans la dépendance de la maison de l’humoriste située à Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne. Si l’alarme s’est déclenchée, les policiers ne sont pas arrivés à temps pour appréhender les intrus. Une enquête a été ouverte.