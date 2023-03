Pierre Palmade de nouveau libre, mais sous contrôle judiciaire

Libre, mais toujours hospitalisé. Pierre Palmade, qui a été transféré le 5 mars à l’hôpital Marie-Lannelongue du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) suite à son accident vasculaire cérébral (AVC) du 25 février et à une aggravation de son état de santé, n’est plus sous détention provisoire. C’est ce qu’a décidé la cour d’appel de Paris le 7 mars, ordonnant sa remise en liberté.

L’humoriste reste toutefois sous contrôle judiciaire au moins jusqu’au 10 mars et l’examen par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du nouvel appel formulé par Jean-Michel Bourles, le procureur de la République de Melun. C’est donc à un bras-de-fer juridico-médical auquel nous assistons depuis plusieurs jours maintenant.

Nouvel appel du parquet de Melun

Il faut rappeler que Pierre Palmade a provoqué un grave accident de la circulation, le 10 février sur une route départementale de Seine-et-Marne, à hauteur de Villiers-en-Bière et à proximité de son domicile de Cély-en-Bière. Au volant de sa voiture, il avait percuté de face un véhicule. Outre l’humoriste, cette collision avait fait trois blessés graves (un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte et qui a perdu le bébé qu’elle portait). Durant sa garde à vue, Palmade avait reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse.

Mis en examen le 17 février pour “homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale“, il était sous le coup d’une incarcération à la prison de Fresnes (Val-de-Marne) si son état de santé s’améliorait. Ce n’était plus la tendance depuis son AVC.

Rendez-vous désormais le vendredi 10 mars pour le prochain épisode de cette affaire riche en rebondissements. C’est, en effet, ce jour-là que le nouvel appel du parquet de Melun sera examiné.

