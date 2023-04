“Picasso, 50 ans déjà !“ à l'espace culturel Marc Jacquet de Barbizon

L’exposition “Picasso, 50 ans déjà !“ a ouvert ses portes le 8 avril à l’espace culturel Marc Jacquet de Barbizon, transformé pour l’occasion en musée gratuit. Cette date n’a pas été choisie par hasard, car elle marque la disparition du maître catalan le 8 avril 1973, à l’âge de 92 ans. Son oeuvre aura marqué pour toujours l'histoire de la peinture et celle de l'art en général.

Pour ce 50e anniversaire, 53 artistes contemporains (peintres, plasticiens, photographes, artistes numériques ou du street art) ont été sollicités pour participer à cette exposition. Chacun avec un style, une technique et une sensibilité qui leur sont personnels, a su exprimer ce que lui a inspiré cette immense personnalité. Leur longue fréquentation du milieu de l’art contemporain et leur proximité avec de nombreux artistes ont permis d’obtenir leur accord. Certains se sont confrontés au mythe picassien avec une œuvre spécialement conçue pour l’exposition, tandis que d’autres présentent un travail plus ancien.











Picasso a séjourné à Barbizon

Parmi ces artistes, Laurence Jenka créé une sculpture baptisée “Hommage à Picasso“ de 98 centimètres en polyester sur socle aluminium. « Comme Picasso, j'ai développé ma carrière entre Antibes, Mougins, Golfe-Juan et Vallauris où je continue de travailler. Comme lui, j'ai voulu repousser les limites en utilisant d'autres outils, ce qui a eu pour conséquence de me libérer d'un ordre conventionnel. Je suis très fière de participer à cette exposition qui commémore un artiste qui est aussi brillant qu’un génie et dont l’excellence dépasse toutes les générations et les frontières », affirme Laurence Jenk.

Pourquoi cette exposition se déroule-t-elle à Barbizon ? Car en 1942, durant la Seconde guerre mondiale, Pablo Picasso a séjourné plusieurs fois dans le “village des peintres“. Il s’est installé notamment au sein de la pension de la famille Bouvard, qui deviendra le Manoir Saint-Hérem.

Le commissariat de cette exposition, qui se déroule jusqu’au 10 juin, a été confié à Jean-Michel Gout-Werner, professionnel du marché de l’art, et à Jacques Simonin, collectionneur passionné. Tous deux étaient déjà à l’origine de l’exposition “L’Angélus a 150 ans“ organisée également à Barbizon en 2010.



Espace culturel Marc Jacquet, place Marc Jacquet, Barbizon. Ouverture tous les lundis et mercredis (10 heures-12 heures et 14 heures-18 heures). Tél. : 01 60 66 41 92. Entrée libre