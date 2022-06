Picard réinvente la relation client

Picard ne cesse de se transformer. Après l’e-commerce et le concept ‘Bienvenue en cuisine”, l’enseigne phare des plats surgelés (près de 5 000 salariés, plus de 1 050 magasins, 250 nouveaux produits par an et présente dans 15 pays) propose son nouveau programme de fidélité : “Picard & Nous”. Lancé le 30 mai, celui-ci se veut plus personnalisé et généreux. Il entend répondre aux attentes des Français, notamment en matière de pouvoir d’achat. « Dans un contexte conjoncturel particulièrement chahuté, nous avons accéléré le développement de ce nouveau programme pour accompagner nos clients dans leur quotidien », explique Cathy Collart Geiger, présidente de Picard.

Un des piliers de “Picard & Nous” est sa générosité. Il est composé d’un système de remises immédiates et accessibles à tout client encarté. Ces réductions concernent une sélection mensuelle de 50 produits complétée d’une vingtaine de références lors d’opérations thématiques. Un nouveau système de compteur à points vient également compléter ces avantages, permettant rapidement d’être récompensé. L’enseigne propose ainsi une sélection de trois produits par palier chaque mois (deux du quotidien et un “petit plaisir”). Cet article offert viendra concrètement remplir le panier des clients fidèles, tandis que la tradition du gâteau d’anniversaire offert est poursuivie.

Face au développement omnicanal de l’enseigne, ce principe de générosité a pour vocation de récompenser l’ensemble des actions des clients. Il valorise aussi la diversité des habitudes de consommation en magasin ou e-commerce, prenant en compte la fréquence d’achat autant que le montant du panier. “Picard & Nous” permet aussi de répondre individuellement aux envies des clients. Ceux-ci peuvent désormais choisir leur récompense en fonction de leurs attentes (produits, expériences ou don). À travers l’utilisation de leurs points, les clients encartés auront aussi accès à des services personnalisés (cours de cuisine avec l’Atelier des chefs, consultation individuelle avec une diététicienne…).

“Picard & Nous” se différencie également par l’intégration d’un volet solidaire. Les clients peuvent désormais utiliser leurs points pour effectuer un don aux banques alimentaires que Picard accompagne depuis plus de 10 ans (70 tonnes de produits et entre 500 et 600 congélateurs offerts chaque année). L’enseigne endosse ainsi pleinement son rôle de marque citoyenne et offre une réponse aux préoccupations des Français en matière de consommation responsable.