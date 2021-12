Picard ouvre son siège social

« En 2016 nous inaugurions la porte Nord du quartier du Bréau, le complexe des Halles de Villars. Quatre ans après nous sommes quelques mètres plus loin, à la porte Sud du quartier. Les prochaines années nous espérons pouvoir travailler sur la partie centrale qui est encore en friches », a lancé Olivier Levalois, directeur général de la SEM du Pays de Fontainebleau, qui a livré le siège social. Les parties prenantes ont souhaité en premier lieu proposer une architecture qui reflète l'identité de l'entreprise, « c'est-à-dire moderne, pleinement intégrée dans son écosystème et ouverte sur l'avenir ». La deuxième attente était celle du bien-être des salariés, avec des espaces intérieurs, spacieux et lumineux, qui participent à un environnement de travail qualitatif qui facilite la communication entre les collaborateurs et des espaces extérieurs propices à la détente. « Le but, c'était d'être préfigurateur dans l'aménagement qui se fera au cœur de ce quartier et d'accompagner par le biais de ce parc l'image de corridor écologique envisagé au départ »,

a détaillé le directeur général de la SEM.

Les nouveaux locaux de 2 850 m2 se déploient sur quatre plateaux de bureaux indépendants sur deux niveaux, reliés entre eux par le centre. Le siège dispose également d'une cafétéria avec terrasse.

La forêt en filigranes

Plus largement, le bâtiment s'inscrit dans un parc paysager reproduisant le biotope de la forêt de Fontainebleau sur 5 000 m², soit 40 % de la superficie totale de la parcelle de 12 000 m2. Vu de l'extérieur, le nouveau siège social s'insère dans le paysage forestier local avec son bardage en bois et ses toitures végétalisées, et se veut moderne, grâce à sa façade sud entièrement vitrée, ainsi que la lasure à effet métallique. À noter également des emplacements de stationnement de 65 places dont 80 places en sous-sol, un parking vélo et un espace de recharge pour véhicules électriques. Entièrement faite en préfabriqué, la construction a été plutôt rapide : seuls 14 mois auront été nécessaires.

Les quelque 150 salariés, dont une cinquantaine est issue d'un atelier situé à Nemours, doivent intégrer le siège durant ce mois. Ils sont issus des services financier, RH, supply chain, livraison à domicile, et service consommateur.

« Vous avez fait le pari de vous installer sur des terrains qui sont l'avenir de Fontainebleau, la seule réserve foncière que nous avons. Ce quartier de caserne (pendant 5 ans) doit s'inventer un avenir urbain tourné vers l'emploi, l'accueil de nouveaux habitants, de nouveau services et équipements culturels comme le cinéma déjà installé », a salué Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau qui a assuré que Picard était l'un des emblèmes de la ville.