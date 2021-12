Picard : la construction du nouveau siège lancée

Auparavant basée rue Royale, l'entreprise va s'installer dans le quartier du Bréau, sur le terrain des Glières. Quelque 170 salariés devraient y travailler à terme. Les travaux, terminés dans un an, permettront de mettre sur pied le bâtiment de près de 3000 m². Le PDG Philippe Dalliez n'a pas manqué de rappelé que l'entreprise était la lointaine héritière des Glacières de Fontainebleau, une fabrique de pains de glace. Ce siège va regrouper les services implantés à Fontainebleau et une partie de ceux présents à Nemours, tels les directions finance, juridique, ressources humaines, services clients, supply Chain. Au total, le site d'implantation occupe 12 000 m². C'est la Société d'économie mixte (SEM) du Pays de Fontainebleau qui finance ce projet, à hauteur de 7,5 millions d'euros.

Un historique dans la ville impériale

L'enseigne est cédée en 1973, avant que le 1er magasin ouvre à Paris, rue de Rome, en 1974. Puis un entrepôt et un atelier de conditionnement ouvrent à Nemours en 1979. En 2002, le siège actuel, rue Royale, est inauguré. L'enseigne compte plus de 1 000 magasins en France et a des implantations dans huit pays. Quelque 8 000 salariés y travaillent.