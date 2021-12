“Petites Villes de demain“ : La Ferté-sous-Jouarre retenue

La Ferté-sous-Jouarre va pouvoir concrétiser certains projets en cours. Ceux-ci ont été ciblés au préalable comme le développement économique et commercial équilibré, la rénovation énergétique des bâtiments publics, la requalification vers une offre attractive de l’habitat, le développement des liaisons douces, le développement durable (projet alimentaire territorial) et la mise en valeur de patrimoine et du développement touristique (Ferté Confluences).

C’est l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) qui pilote la mise en œuvre du programme “Petites villes de demain” au plus près du terrain et des habitants par l’intermédiaire de ses délégués territoriaux et des préfets. Ce dispositif s’appuie sur l’expérimentation menée depuis 2014 dans 53 centre bourgs et sur le retour d’expérience du programme Action Cœur de Ville lancé en décembre 2017. Il propose des outils et des expertises apportés par l’ensemble des partenaires nationaux, régionaux et départementaux en soutien des projets de territoire conçus et portés par les communes et les intercommunalités.

La ligne directive s’articule autour de trois axes : tout d’abord, le soutien en ingénierie (renforcement des équipes et apport d’expertises externes). Ensuite, des financements sur des mesures thématiques ciblées. Enfin, l’accès à un réseau, grâce au club “Petites villes de demain”, pour favoriser l’innovation, l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme.