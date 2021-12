L'Euro 2016 sera une occasion en or pour les entrepreneurs de tirer parti de cet événement sportif de premier ordre. Cela devrait générer un volume d'affaires estimé à 2,8 milliards d'euros selon le Centre de droit et de l'économie du sport (CDES), et offrir aux villes hôtes une vitrine médiatique forte (150 millions de téléspectateurs par match diffusé). La seule ville de Saint-Denis pourrait récolter 221 millions d’euros selon le CDES.

Appels d'offres, programme de licensing et de sponsoring, contacts commerciaux pour rencontrer leurs futurs clients, prospects et partenaires, les opportunités en termes de business sont nombreuses et variées.

Afin d’aider les entreprises, la CCI Seine-et-Marne organise un petit-déjeuner informatif le 11 février de 9h à 11h dans ses locaux à Serris. Cette action s’inscrit dans un mouvement national. De fait, parce que le foot est le premier sport au monde, y compris dans le cœur des entrepreneurs, l'UEFA Euro 2016 et la CCI France ont décidé de faire équipe en signant une convention de partenariat le 27 octobre dernier (photo ci-contre) en vue d’optimiser au mieux les retombées économiques du tournoi.