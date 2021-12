Petit-déjeuner flottant

Tout nouveau : profitez d'un début de journée pas comme les autres. Embarquez à bord du bateau Jour de Fête pour savourer votre petit-déjeuner et les premiers rayons du soleil au fil de l'eau.

Vous dégusterez café, thé, jus, viennoiseries et de bons fruits tout en admirant la beauté de la rivière.

Cette société spécialisée dans le tourisme organise des croisières ludiques, à l'instar de la toute nouvelle "Pokeboat - Croisière-safari", pour que petits et grands puissent attrapez les Pokemons sur la Marne.

Pratique :

Tous les samedis et dimanches matin jusqu'au 30 octobre.

Tous les mercredis matin du jusqu'au 31 août.

Départ à 9h30

Durée : 1h30

Tarif : 30 euros/personne

Tarif réduit pour les enfants de 5 à15 ans : 15 euros

Embarquement au ponton de plaisance

Quai Savarin - 77400 Lagny-sur-Marne

Achetez vos billets et réservez votre date auprès du capitaine sur la billetterie en ligne :et à l'Office de Tourisme de Marne et Gondoire2 rue du chemin de fer - Lagny-sur-Marne.