Petit-déjeuner business le 13 septembre

Ce petit déjeuner convivial est organisé par Chantilly Cars Prestige, en partenariat avec l'Association Roissy Entreprises et sa plateforme d'affaires Reseaux-Business, et avec la participation de la CMA 93 et du Campus des métiers de Bobigny.

@_Chantilly_Car_Prestige