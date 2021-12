Les dirigeant(e) et entrepreneurs sont invités par Catherine Glémain de Booster Academy et Le Village by CA à échanger sur le thème “Inspirez, visez et vendez ! Savoir vendre, Comment s'améliorer pour vendre plus et mieux ?” au cours d'un petit-déjeuner atelier dans les locaux du Village by CA Brie Picardie.

8h30-10h30, Village by CA Brie Picardie -

3 rue de la Galmy, Chessy.

Nombre de places limité,

info : c.glemain@booster-academy.com.