Permanence foraine de l'ANAH 77 à Coulommiers

Dès le début de la catastrophe naturelle qui a frappé la Seine-et-Marne au début du mois de juin, l'Anah 77 s'est engagée au profit des propriétaires privés touchés par les inondations du Loing et du Grand Morin.

L'Agence entend « œuvrer pour venir en aide aux ménages les plus fragiles dans leurs projets d'amélioration ou de réhabilitation de leur logement ». Une série d'actions va être entreprise, de la rénovation énergétique de l'habitat (ex : remplacement d'une chaudière à fuel par une chaudière écologique à gaz) à la lutte contre l'habitat indigne, en passant par la prise en charge des désordres structurels liés aux pathologies du bâti (peinture au plomb, humidité, moisissure...).

Intervention du Corps Mondial de Secours sur une mission d'assistance suite aux inondations de juin dernier © Corps Mondial de Secours / Slaine Grew

Composée d'une équipe implantée au sein de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne (DDT 77), l'Anah 77 répond à la demande du préfet du département « en aller au plus près du terrain pour rencontrer les personnes sinistrées. Cela afin de les informer et de les renseigner sur les aides possibles, et éventuellement pour les accompagner dans le montage d'un dossier en vue d'un financement de leur projet de travaux ».

Concernant les sinistrés ayant le statut de salarié, Action Logement (nouveau “1% Logement”) se joint à l'Anah 77 lors de ces permanences foraines pour proposer également son panel d'aides complémentaires en faveur des salariés-sinistrés de Seine-et-Marne.