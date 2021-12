Performance du ratage avec le spectacle

La compagnie de cirque et de théâtre Réverbère débarque avec des exploits impossibles, inutiles, voire douloureux.

C'est Thomas Leterrier qui s'y colle, il ne recule devant rien pour le simple plaisir du partage avec le public. Il manie le fouet avec adresse et malice, développe des théories sur l'échec et le ridicule avant de les prouver par le geste.

Et l'on se prend très vite au jeu. On lui laisse le droit de rater (ou pas), clamant l'échec comme la réussite. On se laisse surprendre à attendre non plus la prouesse mais le ratage.

On en redemande et ça tombe bien, Réverbère a non seulement de la ressource dans les idées stupides mais surtout une volonté féroce de toujours passer à l'acte.