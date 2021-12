Ferme du buisson : performance day #4

Muscle Panic, 2015-2019

Muscle Panic est un projet de performance intégrant divers éléments associés à l'athlétisme pour revaloriser l'importance du désir, du mouvement, de la sueur, et le fait d'être “queer”. Muscle Panic invite des interprètes LGBTQ + non-professionnels à performer au sein d'une installation composée d'échafaudages et d'objets customisés utilisables à la fois

comme accessoires de théâtre, outils, costumes, équipements et sculptures. Entre chorégraphie et improvisation, Muscle Panic accueille la corporalité individuelle de chaque interprète, en privilégiant l'esprit sur la virtuosité de la performance.

Le titre fait référence au terme sociologique “moral panic” qui décrit une réaction disproportionnée face à des pratiques culturelles ou personnelles, souvent minoritaires, jugées déviantes ou dangereuses pour la société. À contrario,

Muscle Panic invente un temps et un lieu ouverts à une autogouvernance toute en sueur. Elle célèbre différentes formes d'incarnation des genres qui menacent les normes établies,`` et fournit des outils physiques permettant de pointer les situations dans lesquelles on fait usage de ce pouvoir.

Elle s'interroge enfin sur la manière dont on peut utiliser ces outils dans des structures existantes pour créer un monde accueillant pour tous.

Samedi 25 mai de 14 h/ minuit à la Ferme du buisson

Renseignements : www.lafermedubuisson.com/