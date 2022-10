“Peau de Miel”, l’amour des abeilles

“Peau de Miel”, nouvelle marque “Made in Gâtinais“, a été créée en 2020 pendant le premier confinement par deux agriculteurs devenus apiculteurs par amour des abeilles. Elisabeth et Sébastien Goiset se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale et ils ne le regrettent pas.

Leur passion les a poussés à créer des produits cosmétiques riches en actifs efficaces et tous issus de l’univers de la ruche et du terroir. Cela va de la crème pour les mains aux savons en passant par les pots de miel. Cela représente au total sept produits cosmétiques et quatre miels de saveurs différentes, qui sont disponibles sur leur site internet.

« C’est un apiculteur qui nous a inspiré. Il venait chez nous pour effectuer la transhumance de ses ruches et obtenait un miel d’acacia très réputé. Nous nous sommes lancés en 2019 avec une dizaine de ruches et nous avons suivi une formation dans un rucher école pendant un an. Aujourd’hui, nous possédons 50 ruches, nous semons des fleurs et nous plantons des arbres et des arbustes mellifères », expliquent Elisabeth et Sébastien Goiset.

Planter 2022 arbres cet automne

Mais au-delà de son nouveau métier, le couple Goiset souhaite développer une agriculture biologique pour protéger davantage les abeilles. C’est un enjeu vital, car au cours de ces 20 dernières années, les populations d'abeilles ont subi des pertes spectaculaires dues notamment au Varroa. Ce parasite peut, en effet, décimer toute une colonie en une seule saison. Les autres causes de ce déclin sont le manque de ressources variées et l'utilisation de pesticides.

Rien de tout cela chez “Peau de Miel“ où le bien-être des abeilles et leur cycle de production sont une priorité. Ainsi, depuis 2016, Elisabeth et Sébastien Goiset ont accueilli plus de 2 500 arbres, tandis que plus de 10 hectares de fleurs vont être semés cette année pour les pollinisateurs. Une année 2022 qui a d’ailleurs vu l’abeille déclarée grande cause nationale. D’où l’idée originale de nos deux apiculteurs de planter 2022 arbres cet automne pour participer à cette célébration. Mais pour mener à bien leur projet, ils recherchent des financements et des bénévoles. Avis à tous les amoureux des abeilles.

www.peaudemiel.com