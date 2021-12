Pays de Meaux - Un campus d'excellence autour de la filière aéro

Comme le précise Jean-François Copé, « La plateforme aéroportuaire de Roissy, dont nous sommes proches, est le poumon économique de notre territoire. Nous attirons ainsi des entreprises aéronautiques compétitives et innovantes, qui ont besoin de recruter. »

Une force économique se constitue donc aujourd'hui autour de ce pôle local qui a déjà généré quelque 250 000 emplois. Comme le souligne le maire de Meaux, « Avec nos partenaires de la Communauté de Roissy, de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq et des Plaines et Monts de France, nous avons mis au jour une convergence d'intérêts pour constituer une communauté, permettant notamment de mettre en commun le développement économique. Pour l'initier, il nous fallait une plateforme de formation professionnelle majeure. En partenariat avec la Région, le Département, l'Éducation nationale, le groupe ADP et le Groupement des industries aéronautiques et spatiales (Gifas), les élus de la CAPM travaillent à la création d'un parcours complet de formations en aéronautique, initiale et continue, du CAP à Bac+5. Cette œuvre collective va constituer un campus d'excellence, complémentaire aux autres pôles de formation en aéronautique existants ou en devenir dans l'Est francilien. »

Valérie Pécresse, présidente de Région, Marie-Carole Ciuntu, vice-présidente notamment en charge des lycées, Eric Trappier, le président du Gifas – qui est également l'actuel président de Dassault Aviation – , Augustin de Romanet, le président directeur général d'ADP, et Jean-François Copé, ont décidé de créer un comité de pilotage dont l'objectif est de faire du Lycée Pierre de Coubertin de Meaux le Hub de toutes les formations qualifiantes dans le secteur aéronautique. Comme le précise Jean-François Copé, « Je veux développer un lieu de formation qui réponde aux besoins de qualification de l'ensemble de mes concitoyens, quels que soient leur âge et leur situation professionnelle et c'est le cas avec la signature d'une convention qui annonce le début d'une aventure collective exceptionnelle, un partenariat inédit entre la Région Île-de-France, les Territoires, les fédérations professionnelles, les collectivités, l'Éducation nationale et les entreprises du secteur de l'aéronautique. »

En effet, le 20 juin dernier une convention de partenariat relative au pôle de formation Guynemer des Métiers de l'Aérien du Pays de Meaux a été signée au Bourget. Avec la signature de cette convention, le Pays de Meaux va proposer de nouvelles formations à destination des plus jeunes, susciter de nouvelles vocations, développer l'emploi local et dynamiser les territoires afin de préserver la qualité de vie des habitants de la CAPM.

La convention de partenariat relative au pôle de formation Guynemer des Métiers de l'Aérien du Pays de Meaux a pour double ambition d'organiser le développement d'un futur pôle de formation autour des métiers de l'aéronautique et de l'aéroportuaire et des répondre à l'évolution des besoins de compétences et de nouveaux métiers liés à ces filières.

Pour le président de la Communauté d'agglomération du pays de Meaux, il n'y a d'ailleurs pas de concurrence directe avec le territoire de Melun-Villaroche : « Nous sommes complémentaires. Nous ne pouvons pas avoir un seul pôle de formation dans le département, cela a donc du sens de nous coordonner. »