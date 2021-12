Pays de meaux : le pôle métropolitain est né

Elle se sont dit oui. Le Pays de Meaux, le Pays de l'Ourcq, les Plaines et Monts de France et l'agglomération Roissy Pays de France ont décidé de s'unir pour créer le Pôle métropolitain. Les premières discussions remontaient à 2018 avec un objectif inchangé : ralentir la puissance du Grand Paris, dont ces quatre communautés de communes sont exclues. S'il n'est pas question de fusionner pour l'instant, les points de convergence ne manquent pas : développement durable, agriculture et circuits courts, transports en commun et routiers, emploi, formation et développement économique. Au total, cette nouvelle entité rassemblera 106 communes et 500 000 habitants avec pour enjeu le développement de Roissy et de sa plateforme aéroportuaire durement touchés par la crise sanitaire. La stratégie affichée est donc de faire bloc, afin d'attirer de nouvelles entreprises.

Le budget sera financé par les quatre intercommunalités avec la promesse de pas augmenter la pression fiscale. Certaines dépenses de fonctionnement seront ainsi mises en commun. L'heure est aux économies.