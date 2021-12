Pays de Meaux : l'alliance avec Roissy renforcée

« Il s'agit d'une convention importante dans l'Histoire d'ADP ». Le président du groupe ADP, Augustin de Romanet, a tenu à saluer l'initiative du Pays de Meaux ayant mené à la signature de cette convention de partenariat, estimant que le développement de l'aéroport de Roissy ne pourrait se faire dans des « conditions acceptables » sans y inclure la Seine-et-Marne.

Un isolement passé jugé « insupportable » par Jean-François Copé, qui a donc souhaité lier plus formellement le groupe ADP et le Pays de Meaux, lui-même intégré dans le GIP recouvrant le Nord Seine-et-Marne (il inclut le Pays de l'Ourcq, Plaines et Monts de France, le Pays de Meaux, et Roissy Pays de France. Cette convention, à l'instar du GIP, visera à « collaborer étroitement » autour de quatre axes forts : l'emploi, l'attractivité des territoires d'emprise de l'aéroport, la mobilité des habitants et l'appui aux entreprises.

« Nous avons un foncier considérable dont ADP a besoin », mais aussi « des femmes et des hommes de tous âges, de tous milieux en situation de pouvoir participer à ce travail », rappelle Jean-François Copé. Le président d'ADP a en effet rappelé que son groupe était créateur d'emplois, le trafic aérien ayant augmenté de 4 % sur tous les aéroports du groupe en 2018, représentant 4 millions de passagers en plus, dont 3 millions pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. « Le groupe estime qu'un million de passagers supplémentaires génère environ 6 000 emplois directs et indirects », a révélé Augustin de Romanet. Et ce, sans compter les créations d'emplois générées par les prochaines extensions de l'aéroport. La sécurité, la logistique, la maintenance des infrastructures, l'hôtelleries/restauration (2 hôtels construits chaque année durant les trois prochaines années), et les métiers d'accueils sont les filières privilégiées.

« Cette convention, par une réunion annuelle et des comptes-rendus reportés, doit permettre aux jeunes du Pays de Meaux et plus largement du Nord Seine-et-Marne de savoir que des emplois sont créés et comment y accéder », a expliqué le président d'ADP, indiquant que le groupe ferait dorénavant la « promotion » de la Seine-et-Marne pour que les entreprises souhaitant s'installer près de Roissy pensent à ce territoire. « Le soutien, l'accompagnement des entreprises revêt une dimension importante dans le cadre du GIP Emploi Roissy CDG, il existe beaucoup d'actions auxquelles nous allons vous associer », a conclu le président d'ADP.