Pays de Meaux : Jean-François Copé élu président

Elu président de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, Jean-François Copé a pris la tête d'une communauté d'agglomération qui compte désormais105 000 habitants. Le Pays de Meaux a en effet accueilli, au début de cette année, Quincy-Voisins, Boutigny, Saint-Fiacre et Villemareuil, pour atteindre au total 26 communes.

Le président réélu sera accompagnée par 13 vice-présidents, répartis équitablement selon la taille des communes. « La philosophie de cette communauté d'agglomération, c'est de toujours veiller au respect identitaire de chaque commune. Nous sommes très attentifs à l'identité des villages. Il est capital qu'ils soient entendus, respectés et que nous soyons très à l'écoute de leurs attentes et de leurs difficultés. Rien n'est plus dur que d'être maire d'une commune rurale, du fait de l'insuffisance des moyens, de la dureté de leurs épreuves, et de la solitude attachée à la fonction », a expliqué Jean-François Copé.