Pays de Meaux Habitat rejoint Grand Paris Habitat

Plus important groupement d'intérêt économique (GIE) de bailleurs sociaux d'Île-de-France, GPH renforce ainsi son positionnement dans la région. Avec cette adhésion, Pays de Meaux Habitat va bénéficier d'un partage de savoir-faire et d'expertises techniques concernant son patrimoine et ses projets, ainsi que d'une réponse adaptée aux besoins de son territoire.

Ce sera notamment le cas dans le cadre de la prochaine construction neuve en maîtrise d'ouvrage directe de 40 logements sociaux. « Ces nouvelles adhésions s'inscrivent pleinement dans notre politique de développement de projets et au service des territoires », a déclaré Thierry Berthier, président du directoire de Grand Paris Habitat.