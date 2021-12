Pays de l’Ourcq organise l’opération “Emploi Express“

La Communauté de communes du Pays de l’Ourcq propose une nouvelle édition de l’opération “Emploi Express“ les 16, 17, 22, 23 et 25 novembre. Elle est destinée aux personnes recherchant un emploi dans le secteur de la logistique. Une inscription est obligatoire pour participer aux différents ateliers programmés.

Le programme :

16 novembre : partager des expériences, trouver des entreprises, avoir des premiers contacts, valoriser sa posture et son image, préparer ses candidatures.





: partager des informations, comprendre comment s’améliorer, rencontrer une entreprise, une agence d’intérim ou un professionnel, visiter une entreprise. 25 novembre : rendez-vous individuel (bilan).

“Emploi Express“ : Pyramide Jean Didier, 6 bis, route de La Ferté-sous-Jouarre, Mary-sur-Marne. Renseignements : 01 85 49 03 32 - france-services.cias@paysdelourcq.fr et 07 49 19 42 25. Horaires : lundi, mercredi et jeudi (9 heures-12 heures et 14 heures-17 heures), mardi (9 heures-12 heures et 14 heures-19 heures) et vendredi (9 heures-12 heures).