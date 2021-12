Pays de Fontainebleau : une aide pour les entrepreneurs

Par son adhésion à la plateforme de prêt d'honneur Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne, le Pays de Fontainebleau souhaite apporter un soutien à la création/reprise d'entreprise. Au premier semestre 2019, cinq entreprises du territoire ont ainsi bénéficié d'un prêt d'honneur à taux zéro, pour un montant total de 142 500 euros. La communauté d'agglomération invite les entreprises qui seraient intéressées à se manifester pour obtenir ce même soutien (aissatou.barry@initiative-mvs-sud77.fr). Les projets soutenus au premier semestre 2019 : la croissance de la société « les Couleurs du Numérique » (expérimentation, commercialisation et maintenance de feux tricolores intelligents à Fontainebleau par Murat Dogand) ; la reprise du domaine le Manoir des Roches (location d'espaces de réception à Chailly-en-Bière par Anne-sophie Vajou) ; la création d'un studio de musique Arlem's Studio à Samoreau par Nicolas Condette ; la reprise d'une boulangerie-pâtisserie La passion du goût, à Vulaines-sur-Seine par Laura Neuilly ; et la création de la société Wifi Nomade (commercialisation de boitier wifi à Fontainebleau par Florent Moulin).