Payez désormais vos factures ordinaires chez les buralistes

Factures de cantine, de crèche, d'hôpital, amendes et impôts (audiovisuel public, petites taxes d'habitation ou foncières) : à compter du 28 juillet, tous ces paiements en espèces (300 euros maximum) ou par carte bancaire (pas de limitation de montant) pourront désormais être effectués chez 5 100 buralistes et dans 3 400 communes. En revanche, le paiement par chèque n'est pas inclus dans ce dispositif. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, ce sont environ deux millions de factures du quotidien qui pourront être ainsi règlées chaque année.

Ce nouveau service est destiné notamment aux 500 000 personnes qui ne possèdent pas de compte bancaire, qui ont des difficultés à se déplacer ou qui ne maîtrisent pas internet. Le paiement s'effectuera « en toute confidentialité et sur un terminal sécurisé de la Française des Jeux », selon les termes de Bercy. Le ministère ajoute que « les centres des finances publiques assureront une phase de transition et accompagneront les usagers ayant besoin d'informations ».