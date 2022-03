Patrimoine mondial de l’Unesco : Provins fête ses 20 ans

Il y a 20 ans, le 31 janvier 2002, invité par Christian Jacob (alors député-maire de la ville), le président Jacques Chirac était venu en personne saluer la nomination de Provins sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité, établie par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Cette inscription consacrait la valeur universelle exceptionnelle de la cité médiévale.

Deux décennies plus tard, Provins s’apprête à célébrer ce moment historique. De mars à septembre, de nombreux événements culturels et artistiques (concerts, spectacles, feu d’artifice, animations nocturnes, street art, conférences et expositions) vont ainsi rythmer cette année de festivités et fêter cette reconnaissance qui fait la fierté des Provinois. On citera notamment la mise en lumière de la collégiale Saint-Quiriace et le spectacle “Les allumeurs d’étoiles” tous deux prévus le 19 mars dans la cour du lycée Thibaut de Champagne. Une exposition consacrée au street art aura également lieu à partir du 12 mars à la médiathèque, tandis qu’une expo photo, intitulée “Provins, une histoire de cœur” et réalisée par Jean-François Bénard, sera programmée du 1er au 30 avril, au prieuré Saint-Ayoul. Le pianiste et animateur télé Jean-François Zygel se produira, pour sa part, les 14 et 15 mai à l’occasion de deux concerts organisés à l’abside Saint-Ayoul. Enfin, à ne pas rater, le 10 septembre la mise en lumière des Remparts suivie d’un spectacle pyrotechnique.

Cette célébration va être également marquée par la publication du livre “Sur les chemins de Provins, un joyau du patrimoine mondial” paru le 11 février aux Éditions de La Martinière. Cet ouvrage rassemble photographies inédites et documents d’archives. Les textes sont signés Benjamin Sirom et les photos sont l’œuvre de Guillaume De Lubier. Il est en vente à l’Office de tourisme de Provins. « Grâce aux efforts consentis par les équipes municipales successives, nous mesurons le chemin parcouru pour restaurer et préserver le patrimoine provinois avec l’objectif de le transmettre aux générations futures », conclut Olivier Lavenka, l’actuel maire (LR) de Provins.

Renseignements et réservations :

01 64 60 26 26 et 01 60 52 20 00.

info@provins.net.