Patrimoine, éducation, sécurité : les priorités du Département

Culture

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles orientations culturelles, les élus ont approuvé deux conventions de partenariat avec le musée du Louvre et la Fondation du patrimoine, et renouvelé celle avec Seine-et-Marne Tourisme et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Île-de-France. En outre, le Département participe à la restauration de l'église Saint-Ayoul, à Provins, à hauteur de 600 000 euros.

Education

Les élus ont voté la contribution du Département au projet du Programme prévisionnel d'investissement (PPI) lycées de la Région Île-de-France. Pour répondre à la dynamique démographique et garantir des équipements de qualité, des constructions de nouveaux lycées, des opérations d'extension, de rénovation et de réhabilitation, ainsi que le renforcement de l'offre d'internat sont prévues. À noter également que le Département va mutualiser avec la Région les coûts pour l'installation de bandes passantes desservant les collèges et les lycées.

Sécurité

Le Département va constituer dès aujourd'hui une provision annuelle pour trois risques exceptionnels qui sera financée progressivement au moyen de dotations budgétaires prélevées sur les sections de fonctionnement du Département et du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Pour l'exercice 2017, le Département y consacrera une somme de 150 000 euros tandis que le SDIS versera 100 000 euros de dotation.