Conférence du réseau Objectif Action, Jeudi 3 octobre: l'optimisation de votre patrimoine

Maxime Borgoo de la société Actor Eco présentera deux axes d'économies pour les sociétés : la maitrise de la fiscalité locale et le financement de la rénovation énergétique dans les sociétés.

« Aujourd'hui 80 % des taxes locales sont surévaluées, notamment la Taxe foncière, et la CFE (cotisation fonciere des entreprises). Ces impôts déclaratifs sont souvent mal maîtrisés du contribuable, qui se retrouve contraint de payer une surimposition d'environ 20 à 30 %. Mettre à jour ses impôts locaux est une façon simple et rapide de réaliser des économies, sans frais pour son entreprise.

- Les économies d'énergie sont aujourd'hui au cœur des discussions, mais représentent souvent un coût financier pour l'entreprise. Or, ces travaux de rénovation énergétique du bâtiment ou de l'outil de travail peuvent bénéficier d'aide financières importantes via les CEE, permettant ainsi de passer le cap, et de réaliser ces travaux. »

Communauté de Communes du Pays Créçois,

3 rue de la Chapelle, Crécy-la-Chapelle.