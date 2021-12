Patrick Septiers : « Avec ID 77, nous voulons simplifier la vie des collectivités »

C'est pourquoi le Département de Seine-et-Marne a souhaité proposer aux collectivités son expertise, à travers une offre de services riche et diversifiée. Bâtie de manière collaborative et ayant vocation à évoluer sur la base des retours des collectivités, ID 77 permettra aux élus seine-et-marnais de disposer de conseils et de ressources utiles pour réaliser leurs projets. Patrick Septiers, président du Département présente ce dispositif innovant qui va simplifier la vie des collectivités.

La plateforme ID 77 est à présent opérationnelle. Pouvez-vous retracer la genèse de ce projet ?

Cette démarche a été lancée il y a un peu plus d'un an par Jean-Jacques Barbaux. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique de stratégie de développement menée par le nouvel exécutif départemental. L'objectif est de faire bénéficier les collectivités de l'expertise et du savoir-faire du Département en matière d'ingénierie. Une étude a été réalisée auprès de nombreuses collectivités seine-et-marnaises pour mieux appréhender leurs besoins et leurs attentes. Dans leurs réponses, elles ont notamment souhaité voir leurs démarches simplifiées quand elles font appel, pour mener leurs projets, aux services du Département ou à ses organismes associés. Cela concerne en particulier les petites communes qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais

ID 77 devrait intéresser les structures de toute taille. L'ambition qui a présidée à sa création est de proposer aux collectivités un catalogue d'offres adaptées à leurs besoins afin de les accompagner de manière efficace. Le choix s'est porté sur un guichet unique et des offres intégrées. Car ces projets menés au cœur du territoire et au service du quotidien des Seine-et-Marnais sont la clé de voute du développement et du rayonnement du département. En tant qu'acteur majeur de l'aménagement du territoire, le Département souhaite porter une action forte et volontariste dans ce domaine. Nous pensons qu'avec ID 77, les collectivités vont pouvoir réaliser leurs projets plus facilement et plus rapidement. Cela ne peut qu'être que bénéfique pour la Seine-et-Marne et les Seine-et-Marnais.

Quelle est la mission essentielle de ce nouveau service du Département ?

Un maire, un président d'intercommunalité ou de syndicat souhaite construire un bâtiment, créer un nouveau service, développer une animation. Il a besoin d'informations sur la marche à suivre, les dossiers à monter, les interlocuteurs à solliciter, les aides auxquelles il peut prétendre. Il va pouvoir se tourner vers le Département, et donc, vers ID 77. Avec cette porte d'entrée unique, au plus près des territoires, il va pouvoir s'adresser à un seul interlocuteur chargé d'orienter sa demande au sein des différents services du Département et des organismes associés. La valeur ajoutée d'ID 77 : faciliter la collaboration entre le Département et les organismes associés d'une part, et simplifier la vie des collectivités d'autre part. ID 77 est un coordonnateur qui tire le meilleur d'acteurs travaillant sur des thématiques diverses, via la mise en commun des savoir-faire et le partage d'expériences.

Comment définissez-vous ce “savoir-faire” départemental ?

Le Département et ses organismes associés agissent dans un large éventail de compétences. Cela va de l'aménagement du territoire à la culture, en passant par l'environnement ou l'attractivité. Le Département, c'est une force de frappe de 5000 agents. Les services départementaux et les organismes associés disposent d'une expertise très pointue dans de nombreux domaines. Avec leur connaissance fine de l'environnement et des enjeux des collectivités, ils peuvent délivrer des conseils spécifiques aux élus. Ils le font déjà. Avec ID 77, les collectivités disposeront d'un guichet unique pour accéder plus facilement à ces expertises. C'est cette mise en commun et cette synergie des différents acteurs qui font d'ID 77 une solution réellement innovante.

Combien la plateforme pourra ainsi regrouper de services disponibles ?

Nous sommes partis sur un catalogue de base de 130 offres définies. Une cinquantaine porte sur une offre d' ingénierie intégrée, en réponse aux problématiques complexes auxquelles sont confrontées les collectivités. Une cinquantaine d' offres sont des actions de sensibilisation ou de la formation. Enfin une vingtaine d'offres concerne le prêt d'expositions.

Avez-vous déterminé le coût de l'accès à cette plateforme ?

Pour avoir accès à ID 77 et à son catalogue d'offres, les collectivités doivent y adhérer. L'adhésion est gratuite. Elle permet un accès simplifié au catalogue d'offres et aux interlocuteurs référents au sein du Département et des organismes associés. Elle permet aussi, à terme, de faire évoluer l'offre proposée, en phase avec les besoins des collectivités. Ensuite, chaque offre est soumise ou non à facturation, selon la nature de la prestation.

Un triptyque inédit pour le développement de la Seine-et-Marne ID 77 est la dernière pierre du triptyque lancé par l'exécutif départemental il y a un peu plus d'un an. Cette dynamique s'articule autour de trois piliers : λ L'agence d'attractivité Seine-et-Marne Attractivité, regroupement de Seine-et-marne Développement et de Seine-et-Marne Tourisme. λ Le conseil stratégique pour la croissance et le développement de la Seine-et-Marne, qui réunit des acteurs économiques et politiques seine-et-marnais qui échangent, plusieurs fois par an, autour du développement de bassins d'emploi, de l'adaptation aux métiers de demain et du renforcement de la formation initiale et continue. λ ID 77, le groupement de coordination à destination des collectivités conçu pour leur permettre de bénéficier de l'expertise du Département et de ses organismes associés.