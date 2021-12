Patrick Septiers va prendre la tête du Département

Le député Yves Jégo ayant annoncé son intention de quitter l'Assemblée nationale le 15 juillet prochain, Patrick Septiers, maire de Moret-Loing-et-Orvanne et 2e vice président en charge des finances et des stratégies de développement, va remplacer Jean-Louis Thiériot, actuel suppléant du futur ex-parlementaire, à la présidence du Département.

La majorité l'a annoncé lors de la dernière séance publique du Département, indiquant s'être « accordée sur une candidature unique de succession au président en choisissant Patrick Septiers ». Et la majorité de conclure : « Patrick Septiers aura à cœur de poursuivre les engagements et les politiques publiques de la majorité, et d'assurer la continuité des grands projets d'avenir engagés pour la Seine-et-Marne ».