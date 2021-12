Patrick Septiers regrette le classement en orange du département

Si Patrick Septiers prend acte de la réouverture des collèges et de la suppression de la règle des 100 km, il dit regretter le classement en orange de la Seine-et-Marne et de l'ensemble de la région Ile-de-France.

« Je déplore cette décision alors que les habitants, les élus et les acteurs économiques des territoires ont besoin de directives claires, cet entre-deux est la plus mauvaise des options. Elle place nos territoires dans une situation floue qui est particulièrement inconfortable et dommageable pour une éventuelle relance de l'activité, d'autant plus que nous sommes à quelques semaines de la saison estivale », tient-il d'abord à souligner.

« Je compte sur l'Etat pour préciser rapidement sa position et donner des perspectives claires aux Franciliens, qui ces dernières semaines, ont dans leur immense majorité fait preuve d'un fort esprit responsabilité en conciliant reprise de l'activité et respect des consignes sanitaires », conclut-il.