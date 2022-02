Patrick Septiers rallie La République en Marche

A moins de deux mois de l’élection présidentielle, Patrick Septiers quitte sa famille politique et opère son ralliement à La République en Marche. L’élu centriste apporte ainsi son soutien à Emmanuel Macron, le président de la République sortant. C’est ce qu’a annoncé, le 14 février dans un communiqué publié sur Twitter, l’ex-présidentUDI du conseil départemental de Seine-et-Marne (2018-2021) et l’actuel président de la Communauté de communes Moret Seine et Loing. « Nous déplorons, comme de nombreux élus de notre parti dans toute la France, le soutien sans faille de l’UDI à LR, à son programme qui court après l’extrême droite et à sa candidate (Valérie Pécresse) qui fait le grand écart entre la sociale démocratie et la droite dure. C’est pour nous la perte de nos idées, de nos valeurs et de notre indépendance qui entraîneront, à terme, la disparition du centre droit, qui représente pourtant un socle essentiel de notre République », écrit notamment Patrick Septiers. A noter qu’Yves Boyer, maire (DVD) de Lorrez-le-Bocage-Préaux et vice-président de la Communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing, a décidé également de rejoindre la majoritéprésidentielle.